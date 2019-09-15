شكرا لقرائتكم خبر عن علماء الأمة بمؤتمر الأوقاف يشيدون بدور الرئيس السيسى فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد علماء الأمة المشاركون من مختلف دول العالم بمؤتمر الأوقاف فى دورته الثلاثين بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب.

وفي كلمته قدَّم الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دافع دفاعًا صادقًا عن هذا الوطن الذي أراد به الإرهابيون كل مكروه وسوء ، وبشجاعته ووقوف الشعب خلفه حافظ على دينه وتراثه وأمنه ، مما كان له أبلغ الأثر في استقرار الوطن ، وسلامته من كل سوء أريد به.

وفى كلمته قدم الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة الشكر الجزيل بعد شكر الله تعالي لمقام فخامة الرئيس المجاهد عبد الفتاح السيسي الذي دافع دفاعًا أمينا مخلصًا عن مصر الغالية , وأشاد فضيلته قائلًا : ” ليس غريبًا أن نناقش في هذا المجلس الموقر فقه بناء الدولة برؤية عصرية على منصة جمهورية مصر العربية الشقيقة , التي خلَّد القرآن الكريم ذكرها بقوله على لسان نبي الله يوسف (عليه السلام) ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ”, والتي قامت على أرضها حضارات عريقة تمتد جذورها إلى آلاف السنين، وهي ما زالت قدوة للدولة المدنية الحديثة , وحققت لشعوبها استقرارها وازدهارها , وأفاضت على الإنسانية من علومها وخيراتها , وهي لا تزال نموزجًا للدولة المدنية الحديثة , وتحظي بمكانة ريادية في الساحة العربية والإسلامية والدولية , فألف تحية مفعمة بالحب والتقدير نتوجه بها إلى الحضن العربي الكبير : مصر العربوة والأديان , مصر الأزهر والأخوة الإنسانية , مصر الحضارة والريادة التي تلقى كل الدعم والتأييد من شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة.

ووجه الدكتور الداه ولد سيدى أعمر طالب وزير الشئون الإسلامية الموريتاني الشكر الجزيل والامتنان العظيم لجمهورية مصر العربية من خلال جهود وزارة الأوقاف في حفاوة الاستقبال , وعلى الضيافةالمعهودة من هذا الشعب الأبي.

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فيما أشاد فضيلة الشيخ أحمد تميم مفتي أوكرانيا بما بين الشعب المصري من لُحمة تجعل من مصر بلد أمن وآمان ، واستقرارٍ في جميع ربوعها المختلفة ، والتضحية بكل نفيس لتبقى مصر بلد السلم والأمن والأمان , كما أنها تمثل الصورة الصحيحة للإسلام ، وتحارب هذه الأفكار المتطرفة والمتشددة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي كلمته أشاد الدكتور أحمد سعيد سليمان رئيس جامعة القرآن والعلوم الإسلامية بدولة السودان الشقيقة بدور مصر وتاريخها التليد , وأنه ليس غريبًا عليها أن تنظم هذا المؤتمر المهم الذي يهدف إلى بناء الدولة برؤية فقهية عصرية تقوم على العدل والقانون والوسطية والاعتدال , وأن الدولة التي ترعى مصالح شعبها والحفاظ على أمنه على اختلاف أعراقه ومعتقداته , هي دولة العدل والقانون.

وأشار الشيخ مصطفى يوسف سيباهيتش المفتي العام لبلجراد أن رعاية مصر لهذا المؤتمر تبين عظمتها , ودورها في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين.