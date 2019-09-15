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البابا تواضروس يستقبل وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية الدكتور أندرو مورسن وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية ووزارة التنمية الدولية والوفد المرافق له ، حضر المقابلة السير چيفري آدمز سفير بريطانيا بالقاهرة.

 

 

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