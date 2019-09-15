شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة بعد التصويت بانتخابات الرئاسة لـ الخليج 365: نريد رئيسا يحل مشكلاتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة التونسية لطيفة؛ فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 عقب إدلائها بصوتها فى الانتخابات التونسية اليوم بمقر السفارة بالقاهرة؛ إنه من واجبها ومن حقها كمواطنة تونسية أن تشارك فى العرس الديمقراطي لبلدها، وهذا واجب لكل مواطن من السبعة ملايين تونسى، وأن يدلوا بأصواتهم بكل اقتناع ووعى بأهمية مشاركتهم فى هذه المرحلةالحساسة بتاريخ تونس.

ودعت لطيفة شعب بلدها لانتخاب من هو قادر أن يجد حلولا سريعة وقوية للمشكلات الاقتصادية والأمن و لمشكلات شباب تونس الذين يتمتعون بكفاءات غير عادية وعلى قدر عالى من الثقافة والعلم ولكن يعانون من البطالة.

وأضافت لطيفة: نتمنى ممن سيفوز بالانتخابات أن يأخذ هذه المشكلات بعين الاعتبار، وأن ينقل بلدنا لمرحلة أفضل، وأكدت "أنا متفائلة.. اللى جاى أحلى إن شاء لله".

وأكدت أن على التونسيات اختيار من يحافظ على ما حصلت عليه المرأة التونسية من مكتسبات وحقوق، من يعمل على تقدمها باستمرار.

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وكانت لجنتا الاقتراع بالانتخابات التونسية بكل من القاهرة والإسكندرية أبوابها فى تمام الساعة السادسة مساء وبدأت منذ قليل عملية الفرز؛ استعداد لإعلان نتائج الجولة الأولى بعد غد الثلاثاء.