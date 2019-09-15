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إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية التونسية بمقر السفارة فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت لجنتا الاقتراع بالانتخابات الرئاسية التونسية بكل من القاهرة والإسكندرية أبوابها فى تمام الساعة السادسة مساء وبدأت منذ قليل عملية الفرز؛ استعدادا لإعلان نتائج الجولة الأولى بعد غد الثلاثاء.

 

وكان التونسيون المقيمون بمصر قد توافدوا على مقر السفارة التونسية منذ الثامنة صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم فى ثالث أيام الاقتراع على الانتخابات الرئاسية.

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يتزامن هذا مع التصويت فى 44 دولة اخرى وانطلاق التصويت داخل تونس ، وسط إجراءات تأمينية قوامها 70 ألف عنصر أمن موزعون على شوارع وولايات تونس لتأميت المقار الانتخابية والتى يصل عددها لـ4500 ركز اقتراع 

 

تشهد الانتخابات مشاركة مميزة للمرأة التونسية التى كانت اول أدلى بصوته منذ اللحظة الأولى للتصويت صباح أمس السبت .

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وعبر أبناء الجالية لـ"الخليج 365" عن حرصهم على المشاركة فى العملية الانتخابية كونهم يأملون أن تكون بداية الاستقرار ببلدهم بعد فترات عصيبة مرت بها. 

 

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وقد انطلقت انتخابات التونسيين فى الخارج  الجمعة 13 سبتمبر واستمرت يومى 14، 15 فيما انتخب التونسيون في الداخل اليوم فقط ودخلت تونس الصمت الانتخابي ليل الجمعة الماضى. 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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