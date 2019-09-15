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رئيس الوزراء يتابع مع محافظ جنوب سيناء المشروعات الخدمية والتنموية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الأحد ، اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة موقف المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة . 

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وكان محافظ جنوب سيناء افتتح مؤخرا مخبزين بمنطقة الزهراء بحى الطور الجديدة بتكلفة 11 مليون جنيه‪.‬ كما قام المحافظ بوضع حجر أساس سوق بدر الجديد بمنطقة النصر لتطوير العشوائيات على مساحة 4500 متر، لإقامة 52 محل بتكلفة 13 مليون جنيه، ويتكون السوق من دور أرضى شامل كافة المرافق من حمامات ومصلى ونظام إطفاء وممرات دخول لذوى الاحتياجات الخاصة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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