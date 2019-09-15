شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة الجديد يتلقى التهانى ويؤكد الالتزام بالتقاليد القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بمناسبة صدور القرار الجمهورى رقم 464 لسنة 2019 بتعيينه رئيساً للمجلس، بخالص الشكر والتقدير للزملاء قضاة مجلس الدولة، على مساندتهم وثقتهم التى أحاطوه بها، متمنياً للجميع التوفيق والسداد، ولمجلس الدولة الرفعة والشموخ .

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وأضاف رئيس المجلس أنه يشرفه تلقى التهنئة تليفونياً أو على وسائل التواصل الاجتماعى أو بالحضور لمكتب رئيس المجلس , مع التأكيد على الاعتذارعن عدم قبول أية هدايا من أى نوع ترسيخاً للتقاليد القضائية.

كما قرر رئيس مجلس الدولة تخصيص أرقام تليفونات رسمية برئاسة المجلس للسادة الزملاء من درجة مندوب مساعد حتى يتم التواصل معهم بما يحقق صالح العمل وسرعة الإنجاز، والنظر فى جميع طلباتهم لدرستها فوراً .