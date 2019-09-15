القوات الخاصة المصرية والأمريكية تنفذان التدريب المشترك (JCET) لمكافحة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات الخاصة الأمريكية التدريب المصرى الأمريكى المشترك (JCET) لمكافحة الإرهاب بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة، اليوم الأحد.
تضمن التدريب تنفيذ العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية من أوضاع الرمي المختلفة
والتى أظهرت مدى الدقة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة، والتدريب على التعامل مع العبوات الناسفة والشراك الخداعية بمختلف أنواعها، وتنفيذ تدريبات مشتركة للقتال في المدن والمناطق المبنية والأراضي المفتوحة، والقضاء على البؤر الإرهابية المسلحة داخل المناطق السكنية وتطهيرها، ومواجهة المواقف التكتيكية الطارئة إثناء ادارة العمليات وكذلك التدريب الطبي التكتيكي.
وألقى قائد قوات الصاعقة خلال إحدى مراحل التدريب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول
محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مرحباً بالقوات الأمريكية المشاركة على أرض مصر، مؤكداً عمق علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
يذكر أن التدريب (JCET) تنفذه عناصر من الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأمريكية منذ عدة سنوات بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة والقدرة على تنفيذ عمل جماعى لمواجهة التهديدات والتحديات المختلفة .
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