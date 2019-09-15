دورات رياضية لطلائع العريش برعاية وزارة الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:
نفذت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمدينة العريش، اليوم الأحد، ندوة دينية بحضور طلائع مراكز شباب العريش، و6 أكتوبر، وضاحية السلام، والمساعيد، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
وتم تنفيذ عدد من الدورات الرياضية والترفيهية، ووزعت الجوائز على الفائزين.
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