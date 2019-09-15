دافع عن والده.. تفاصيل مقتل عامل على يد شقيقه بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر أول، تفاصيل مقتل عامل على يد شقيقه في مدينة نصر.

وجاء في التحقيقات أن المتهم عاطل عن العمل ونشبت بينه وبين والده مشاجرة بسبب كثرة طلب الأخير للأموال وعدم بحثه عن عمل.

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وأضافت التحقيقات أن المشاجرة تطورت بين الابن ووالده إلى محاولة الأول التعدي على الأب بالضرب، ما دفع شقيقه (عامل، 33 سنة) للتدخل محاولًا الفصل بينهما، فاستل المتهم سكين أخفاها بين طيات ملابسه وسدد طعنة نافذة لشقيقه أودت بحياته.

وقال والد المجني عليه في التحقيقات إن نجله المتهم عاطل منذ فترة طويلة ودائمًا يطلب منه بيع الشقة سكنه وتقسيم المال بينهم لكنه دائما ما يرفض.

وأمرت نيابة مدينة نصر، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية، وصرحت بتشريح ودفن جثة المجني عليه.