التحريات: عاطلان سرقا 30 دراجة نارية في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن تورط عاطلين في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بنطاق المحافظة. جهود البحث توصلت إلى أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية والـ"توك توك"، وأنهم يتخذون منطقة بولاق الدكرور مسرحا لنشاطهما الآثم. تعددت بلاغات سرقة الدراجات النارية (موتيسكل - توك توك) أمام العميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية بالجيزة، فوجه بتشكيل فرق بحث بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث الغرب. Advertisements تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور ومعاونه النقيب أحمد أبو رحمة، توصلت إلى وقوف متهمين اثنين وراء تلك الوقائع، وأنهما يتخذان دائرة القسم مسرحا لتنفيذ جرائمهما أو تصريف المسروقات. عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين في أحد الأكمنة، وأرشدوا عن 30 دراجة نارية (3 توك توك - 27 دراجة) مُبلغ بسرقتها. ويواصل رجال المباحث جهودهم لاستعادة باقي المسروقات من خلال تطوير مناقشة المتهمين. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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