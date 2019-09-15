مصر | بعد سرقة 30 دراجة نارية.. تفاصيل سقوط عصابة العاطلين ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد سرقة 30 دراجة نارية.. تفاصيل سقوط عصابة العاطلين ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن التشكيل العصابي الذي تمكنت القوات من ضبطه بعد ارتكابه مايقرب من 30 واقعة سرقة دراجات ناريه بمنطقة بولاق الدكرور، مكون من عاطلين اثنين، كما تبين أنه جار فحص بلاغات السرقة واستكمال مناقشة المتهمين لمعرفة عن وجود متورطين آخرين في جرائم السرقات.

كان نجح رجال مباحث الجيزة في إسقاط واحد من أخطر التشكيلات العصابية بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، بعد ارتكابه 30 واقعة سرقة دراجة نارية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات للمقدم محمد الجوهري رئيس وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، مفاده قيام عاطلين بتكون تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، بنطاق القسم.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة وجه اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة ضبط المتحري عنهم، وبإعداد عدة مأموريات لضبطهم تمكنت القوات من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 30 واقعة سرقة من بينهم سرقة "تكاتك"، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وإرشادهم تم إستعادة المسروقات، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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ومن ناحية أخري عكف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدقي على مدار الـ 48 ساعة الماضيين، على المراقبة الميدانية، وأعمال بحث والتحري لإسقاط " حرامي محتويات السيارات" بمنطقة الدقي، بعد تحديد مكان هدفه الجديد ليواصل جرائمه، فأخذ يتردد حرامي السيارات على الحي الراقي بين الحين والآخر، بعد هروبه من المنطقة سكنه، لعلمه بملاحقة الرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم له، لكن باتت محاولاته وخطته بالفشل، وتمكنت القوات من القبض عليه حال ارتكابه جريمة جديدة، وكسر زجاج سيارة لسرقة محتوياتها فجرا.

وفي نفس السياق أسقط رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة بعد مراقبات دامت لأكثر من 48 ساعة، واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة الدقي، بعد ارتكابه أكثر من 15 واقعة سرقة محتويات السيارات، بنطاق قسم شرطة الدقي، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بعدما تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات للرائد محمد وحيد معاون مباحث قسم شرطة الدقي، بقيام كريم. ص. ع، 30 سنة، عاطل، "مدمن مخدر الهيروين " ومقيم بمنطقة الدقي، بكسر زجاج السيارات المركونة بنطاق القسم، فجرًا، وسرقة محتويات السيارات، وارتكابه أكثر من 15 واقعة سرقة بنفس الأسلوب.

وتاكد اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، من صحة المعلومات الواردة بعد الإستعانة بالمصادر السرية، وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وجه بسرعة ضبط المتحري عنه عقب استئذان النيابة العامة.

وأعدت مأموريات لضبطه، برئاسة المقدم هاني الحسيني رئيس وحدة مباحث القسم والقوة المرافقة له، استشعر "لص محتويات السيارات" بملاحقة الشرطة له، وتمكن من الهروب خارج المنطقة سكنه، ليقيم داخل شقة مستأجرة بمنطقة أخري، داخل محافظة الجيزة، وبمراقبة المتحري عنه لمدة تجاوزت الـ 48 ساعة، تمكنت القوات من القبض عليه فجرًا حال كسره زجاج سيارة لسرقة محتوياتها، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتوصلت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الدقي والعجوزة، إلى أن المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا متنوعة من ضمنهم قضية سرقة محتويات سيارات.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم أمام العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، بما توصلت إليه التحريات، كما اعترف بارتكابه أكثر من 15 واقعة سرقة محتويات سيارات بنطاق قسم شرطة الدقي، وبيعها لدي عملائه، وصرف المبالغ المالية من متحصلات بيع المسروقات في شراء الهيروين المخدر لتعاطيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.