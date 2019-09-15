مصر | لخلافات عائلية.. عامل يشرع في قتل أخيه ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لخلافات عائلية.. عامل يشرع في قتل أخيه ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شرع شاب في قتل أخيه، إثر نشوب مشاجرة بينهما لوجود خلافات عائلية، بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، سدد خلالها الأول طعنة نافذة بجسد الأخير، محدثا إصابته التي نقل على إثرها لمستشفي القصر العيني وتم حجزه داخل وحدة العناية المركزة لسوء حالته الصحية، وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهم وإقتياده إلى ديوان قسم شرطة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود إشارة للعميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من مستشفي القصر العيني، بوصول خالد. ف.م، في العقد الثالث من عمره، ومقيم بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، مصاب بطعنة نافذة بجسده، تم حجزه على إثرها داخل وحدة العناية المركزة، لسوء حالته الصحية.

وإنتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد أحمد يحيي معاون أول مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة، توصلت التحريات التي أجريت بإشراف العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث الجيزة وبولاق الدكرور، إلى أنه نشبت مشاجرة بين المجني عليه واخيه غير الشقيق " سيد.ع" "أخيه من والدته" لوجود خلافات عائلية بينهما قام على إثرها الأخير بتسديد طعنة للأول بسلاح أبيض كان بحوزته محدثا إصابته المشار إليها، وتم نقله على إثرها إلى المستشفي.

وبالعرض على اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهم بارتكاب الجريمة، وبإعداد عدة مأموريات بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تمكنت القوات برئاسة المقدم هشام بهجت وكيل فرقة الجيزة وبولاق الدكرور، والنقيب أحمد أبو رحمة معاون مباحث القسم، من القبض على المتهم وإقتياده إلى ديوان قسم شرطة بولاق الدكرور، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.