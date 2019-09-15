مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. رئيس مجلس الدولة يؤدي اليمين الدستوري أمام السيسي.. ومقتل مجموعة إرهابية بمنطقة جلبانة بسيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. رئيس مجلس الدولة يؤدي اليمين الدستوري أمام السيسي.. ومقتل مجموعة إرهابية بمنطقة جلبانة بسيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

استهدفت وزارة الداخلية، مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، بعد ورود معلومات عن قيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، وتم التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وأماكن تواجدهم.

يؤدي المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد، اليوم الأحد، اليمين الدستورية لرئاسة المجلس، أمام رئيس الجمهورية.

Advertisements

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما مشغولات ذهبية من داخل محلات الذهب الصينى، وطالبت سرعة تحريات المباحث حولهم.

سدد عاطل 6 طعنات لشاب، محدثا إصابته التي أودت بحياته، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

شهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، مراسم تخرج وحلف اليمين لطلبة "الدور الثانى" من السنة الرابعة بكلية الشرطة وذلك بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور عدد مساعدى الوزير وقيادات الأكاديمية حيث قام الخريجين بأداء اليمين أمام وزير الداخلية وذلك تمهيدًا لإستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية.

أمر المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع قدره 835 ألف و206 جنيه.