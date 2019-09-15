مصر | مجهولون يمزقون جسد سائق "توك توك" لسرقته بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجهولون يمزقون جسد سائق "توك توك" لسرقته بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعدي مجهولين بالضرب على سائق توك توك، محدثين إصابته، بطعنات متفرقة بجسده، وتم نقله إلى مستشفي القصر العيني في حالة صحية حرجة، ويكثف ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، جهودهم لضبط المتهمين بارتكاب الجريمة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود إشارة للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة، من مستشفي القصر العيني، بوصول، بوصول "أحمد.م.ط م" 18 سنة، سائق توك توك، ومقيم بشارع ناهيا بنطاق مركز كرداسة، مصاب بجرح في الرقبة، وجرح بالكتف، وعدة طعنات متفرقة بالجسم، وتم حجزه داخل وحدة العناية المركزة لسوء حالته الصحية.

وعلى الفور إنتقلت قوة امنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير المجني عليه بمنطقة ناهيا بنطاق مركز شرطة كرداسة إعترض طريقه مجهولين، وتعديا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، محدثين إصابته المشار إليه، وسرقوا متعلقاته الشخصية وفروا هاربين.

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وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباجث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية مرتكبي الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبيها.

ومن ناحية أخري قتل شاب إثر تسديد عاطل 6 طعنات له بأماكن متفرقة بجسده، محدثا إصابته التي أودت بحياته في الحال، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وإقتياده إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وفي نفس السياق ورد إخطارا للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجررة ووجود قتيل بالجيزة، وبإنتقثال قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين عاطل وشاب، تدخل على إثرها شاب آخر لفض المشاجرة، وتعدي خلالها العاطل على الشاب بسلاح أبيض مسددا له 6 طعنات متفرقة بجسده، أسقطه قتيلا في الحال، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.