مصر | تدخل لفض المشاجرة.. عاطل وشقيقه ينهيان حياة شاب بـ6 طعنات في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدخل لفض المشاجرة.. عاطل وشقيقه ينهيان حياة شاب بـ6 طعنات في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل قتل شاب بـ 6 طعنات على يد عاطل إثر نشوب مشاجرة بين الآخير وشاب، وتبين أنه نشبت مشاجرة بين المتهم وشاب حال تواجدهما بالشارع، إستعان على إثرها العاطل بشقيقه، وتعديا بالضرب على الشاب، محدثين إصابته.

وبينت التحريات أن الشاب إستعان بالمجني على ويدعى "أحمد.ك"، في العقد الثاني من عمره، " صديقه"، لمناصرته وفض المشاجرة، وبمحاولته فض النزاع بينهما، تعدي المتهم وشقيقه بالضرب على المجني عليه محدثين إصابته بـ 6 طعنات متفرقة بجسده، وفرا هاربين، فيما سقط المجني عليه قتيلا في الحال.

وواصلت التحريات، أنه فور حضور القوات الأمنية، تمكنوا من ملاحقة المتهمين، وتتبع خط سير هروبهما، وتمكنوا من القبض على المتهم الرئيسي في الجريمة، وإقتياده إلى ديوان القسم.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجررة ووجود قتيل بالجيزة، وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين عاطل وشاب، تدخل على إثرها شاب آخر لفض المشاجرة، وتعدي خلالها العاطل على الشاب بسلاح أبيض مسددا له 6 طعنات متفرقة بجسده، أسقطه قتيلا في الحال، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

Advertisements

ومن ناحية أخري أصيب 3 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين، بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، بسبب خلافات حول الجيرة، وتمكنت القوات من ضبط 4 أشخاص من طرفيها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بنطاق القسم.

وفي نفس السياق انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء، وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة، وضبط 4 أشخاص من طرفيها، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، توصلت إلى أن المشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، كما تبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص من طرفيها، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، لتولي النيابة العامة التحقيقات.

