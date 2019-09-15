مصر | البراءة لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بـ"خلية المعصرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البراءة لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بـ"خلية المعصرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ببراءة المُتهم أحمد أمين، وذلك في إعادة إجراءات مُحاكمته بالقضية رقم 33416 لسنة 2015 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المعصرة".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وعمرو قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي.

ووجهت النيابة للمتهم، أنه وأخرين فى غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان المتهمون جميعا انضموا الى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنيه والسلام الاجتماعى وهى " جماعة الاخوان المسلمين" والتى تضطلع لتحقيق اغراضها بغير نظام الحكم بالقوه من خلال التعدى على قوات الشرطه والمنشات العامه واشاعة حالة من الفوضى فى البلاد وكان الارهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعه فى تحقيق اهدافها مع علمهم باغراضها ووسائل تحقيقها، حازوا مواد مفرقعة بان قاموا بتصنيعها واستخدامها فى تظاهرات مؤيده لتوجهات الجماعة الارهابية، وروجوا لاغراضها حال حيازتهم واحرازهم مطبوعات اثنا ء اشتراكهم فى تظاهرات مؤيدة لاغراض تلك الجماعه.