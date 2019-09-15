مصر | استعجال التحريات حول عصابة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بحلوان

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استعجلت نيابة حلوان الجزئية، تحريات المباحث التكميلية في واقعة قيام تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأغطية الحديدية للبالوعات، وبيعها لتجار الخردة.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الأغطية الحديدية للبالوعات، وبيعها لتجار الخردة لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وتبين من التحريات الأولية أن مباحث قسم شرطة حلوان، تمكنت من ضبط كل من خالد.خ 26 سنة، ومحمد. ف، 19 سنة، مقيمان بمنطقة عرب الوالدة، حال استقلالهما دراجة بخارية "تروسيكل"، ويقومان بسرقة أغطية البالوعات، وتم القبض عليهما واقتيادهما لديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التى أمرت بحبسهم فى وقت سابق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط عاطلين، لسرقتهما أغطية بالوعات الصرف الصحي بالعجوزة، وضبط بحوزتهما اثنين من أغطية البالوعات، وبرواز خاص ببالوعة، قبل بيعها لعملائهما، توصلت تحريات المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى تورط " إبراهيم. ش. إ "، و" محمد. ح. أ " عاطلين، في سرقة بالوعات الصرف الصحي، وبيعها لعملائهما، التابعة لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وبإعداد الأكمنة اللازمة والاجراءات اللازمة تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على المضبوطات، وبمواجهتهم بالواقعة على النحو المشار إليه اقرو بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.