مصر | القبض على هارب من حكم بالمؤبد في منشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على هارب من حكم بالمؤبد في منشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على هارب من حكم بالسجن المؤبد وبحوزته سلاح ناري بمنطقة منشـة القناطر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود معلومات للمقدم سامح بدوي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة منشأة القناطر، مفادها تواجد هارب "م.ع"، 35 سنة، هارب من حكم بالسجن المؤبد، داخل إحدي الشقق السكنية بنطاق القسم.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد كم صحة المعلومات الواردة، وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتحري عنه، وتوصلت تحريات المقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر إلى أن المتحري عنه هارب من إحدي محافظات الصعيد.

وبإعداد مأمورية مكبرة لضبطه برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، تمكنت القوات من القبض عليه، وضبط بحوزته بندقية ألية وطلقات من ذات العيار، وتم إقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بالحكم الصادر ضده وحيازته للسلاح الناري والذخيرة المضبوطين بحوزته، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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ويذكر أن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نجحوا قي إلقاء القبض على هارب من 103 حكم قضائي، بنطاق مركز أوسيم وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

بعدما تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات للمقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، مفادها تواجد هارب من 103 حكم قضائي داخل احدي الشقق السكنية بنطاق المركز.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة بعد الإستعانة بالمصادر السرية، وجه اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة ضبط المتحري عنه، وبإعداد مأمورية مكبرة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تمكنت القوات برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والنقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث المركز، من القبض عليه.

وبمواجهته أقر بالاحكام الصادرة ضده، وتم اقتياده إلى ديوان المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.