مصر | مستشار بالنيابة الإدارية يقترح على البرلمان إضافة مادة بقانون الخدمة المدنية لتعزيز مكافحة الفساد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار بالنيابة الإدارية يقترح على البرلمان إضافة مادة بقانون الخدمة المدنية لتعزيز مكافحة الفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترح المستشار أحمد نعيم رئيس النيابة بهيئة النيابة الإدارية، وضع مادة بقانون الخدمة المدنية من شأنها مكافحة الفساد الوظيفي ممن يفكر بالتلاعب بمقدرات وأموال الشعب المصري.
حيث اقترح المستشار أحمد نعيم على النواب بالبرلمان تبنى اقتراح نص مادة بقانون الخدمة المدنية يكون نصها مادة(60) مكرر، وتنص على أن كل موظف عام يثبت إدانته بأي من الجرائم التالية يعاقب تاديبيا بالفصل من الخدمة:
1_الاستيلاء على المال العام
2_الاضرار العمدى بالمال العام
3_اختلاس المال العام او العدوان عليه
4_الرشوة او الوساطة بها
5_التربح من وظيفته
6_حصوله على كسب غير مشروع
7_الانضمام الى جماعة ارهابية
8_الاشتراك فى اى اعمال تخريبية تضر بامن وسلامة الوطن.
9_من يثبت ادانته فى جريمه مخله بالشرف.
10_الخطأ المهنى الجسيم الذى يودى بحياة المواطنين.
ويجوز فضلا عن العقوبة المقررة التقرير بالتدابير الآتية:
1- رد أو تحميل قيمة الضرر المترتب على الفعل المرتكب، وكل ما من شأنه تدارك أسباب المخالفة.
2- المنع المؤقت أو الدائم من مزاولة المهنة.
3- الابعاد عن الوظائف التخصصية أو الفنية أو المالية فى حالة الاضرار غير العمدى بالمال العام.
4- وضع أعمال الموظف تحت المتابعة.
وفي جميع الأحوال يجوز التقرير بمصادرة المضبوطات.