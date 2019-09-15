أخبار مصر | برلماني: مؤتمرات الشباب تمثل محورا مهما للدولة المصرية في التصدي للشائعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مؤتمرات الشباب تمثل محورا مهما للدولة المصرية في التصدي للشائعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، بمؤتمرات الشباب التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي كان أخرها المؤتمر الوطني الثامن للشباب، مؤكدًا أنها تمثل محورًا مهمًا للدولة المصرية، خاصة وأن القضايا التى يتم طرحها تهم الجميع وليس الشباب فقط، وكيف يكون للشباب دور فى التصدى للشائعات وزيادة الوعى فى المجتمع.

وأشار "أبو غريب" في تصريح لبوابة الخليج 365، إلى أن الشباب هم المحور الأساسي لأي دولة، موضحًا أن هذه المؤامرات تساهم فى رفع وعى الشباب المصرى، وتشجيعه على الانخراط فى العمل السياسى، بالإضافة إلى أهمية جلسة "اسأل الرئيس" التى تعقد فى كافة المؤتمرات التى عقدت خلال الفترة السابقة، والتى يتم الاستماع فيها لكافة الأسئلة التى تدور فى أذهان الشباب، ويجيب عليها الرئيس بشفافية ومصداقية، مما يوضح حجم الإنجازات التى نشهدها على الأرض المصرية، ومواجهة الشائعات التي تبثها الجماعات الإرهابية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ما يميز مؤتمرات الشباب أيضا هو الخروج بتوصيات وتوجيهات مباشرة لتنفيذ ما يطلبه الشباب، ويتم الإلتزام بهذه التوصيات من قبل القيادة السياسية بشكل جيد حتى يحقق ما يأمله الشباب.

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كما أشاد النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بأهمية مؤتمر الشباب الثامن والذى انطلقت فعالياته اليوم السبت، بحضور 1600 شاب فى حوار مفتوح بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمركز المنارة للمؤتمرات والذى يناقش قضايا الوطن وتحدياته.

وأكد خليل، أن المؤتمرات الشبابية التى أطلقها الرئيس أفرزت القيادات الشبابية التى ساهمت فى تحقيق نجاحات مبهرة بمختلف مؤسسات الدولة، وذلك باستغلال حماس الشباب لحشد امكانياتهم الايجابية واستغلال طموحهم فى صالح الوطن ورفع شأنه لتسلح الشباب بثقتهم بأنفسهم وروحهم الابداعية، مُشيرًا إلى أن هذه المؤتمرات تعنى أن الرئيس يعطى الفرصة للشباب لتولى المواقع والمناصب القيادية فى الدولة، مُوضحًا أن هذا بالفعل تحقق فى مختلف مؤسسات الدولة التى أصبح يديرها الشباب سواء محافظات أو شركات أو غيرها فقد زاد نسبة الشباب بها وتولى الشباب مناصب قيادية فيها ونجحوا نجاحا باهرا لأن الشباب أكد أنهم قادرون على تحمل المسئولية وعلى مستوى عالى من الكفاءة والمهنية.

انطلقت أمس السبت فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، وذلك بحضور 1600 مشارك غالبيتهم كانت من الشباب، وحضر شباب البرنامج الرئاسي، من شباب الجامعات، وشباب المهندسين المشاركين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وشباب سياسيين، وشباب رجال الأعمال.