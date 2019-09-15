أخبار مصر | النقل: اعتماد 100 مليون جنيه لإنهاء تطوير محطة دمنهور للسكك الحديدية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل: اعتماد 100 مليون جنيه لإنهاء تطوير محطة دمنهور للسكك الحديدية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، إن إصدار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اعتماد مالي عاجل بقيمة ١٠٠ مليون جنيه لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بمحطة دمنهور للسكك الحديدية والتي تتسم بكثافات عالية من الركاب، ونفت النقل أن المبلغ المعتمد من وزير النقل هو 10 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال قيام الوزير بجولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية حيث تفقد أبراج دمنهور وأبوحمص وكفر الزيات.

هدف الجولة

حيث جاءت الجولة بهدف متابعة تنفيذ معدلات تنفيذ عدد من المحطات التي يتم تطويرها.

تفاصيل الجولة

- بدأت الجولة بتفقد الوزير لمحطة مصر للسكك الحديدية، والتي شملت الساحة الخارجية، وأكشاك التذاكر وأرصفة المحطة للوجهين البحري والقبلي.

- الاطمئنان على عمل أجهزة الإكس راي.

- متابعة سهولة حصول الركاب على التذاكر.

- التوجية بتقديم خدمات مميزة للركاب وبالحفاظ على الشكل الجمالي للمحطة بما يليق بسكك حديد مصر كواحدة من أعرق منظومات السكك الحديدية في العالم.

- الالتقاء بعدد من سائقي القطارات بالمحطة.

- التأكيد على أنه قد وجه المسئولين بهيئة السكك الحديدية بتنظيم دورات تدريبية للسائقين تختص بالتعامل مع الجرارات الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة وكذلك دورات خاصة بكيفية التعامل مع منظومة الإشارات الكهربائية الجديده والتي يتم تنفيذها على عدد كبير من خطوط شبكة السكك الحديدية.

- استقل الوزير قطار رقم 901 متجها الى محطة دمنهور.

- اطمئن على نظافة القطار وتقديم خدمات جيدة.

- التقى بعدد من الركاب ودار حوار حول أهمية مشروعات التطوير التي تنفذها الوزارة في كافة عناصر منظومة السكك الحديدية والتعاقدات الضخمة التي تم التعاقد عليها سواء خاصة بالعربات او الجرارات وتأثيرها الإيجابي على مستوى الخدمة المقدمة.

- أشاد الركاب بمستوى محطة مصر وبنظافة القطارات والتحسن الكبير في مواعيد قيام القطارات وبدفع هيئة السكك الحديدية لعدد من القطارات التي تم تطويرها وتحسينها مؤخرا في عدد من الخطوط مما كان له انعكاس إيجابي على تحسن مستوى الخدمة في تلك الخطوط.

داخل محطة دمنهور

- تفقد الوزير اعمال التطوير بالمحطة والتي شملت:

- هدم وإعادة إنشاء المحطة من مباني واسوار وأرصفة ومظلات ومخزن بضائع وحجرات كهرباء وكوبري مشاه وخزان حريق.

Advertisements

- انشاء عدد 3 مشايات لمداخل المحطة جهة الطالع حيث بلغت نسبة التنفيذ 78%.

- وجه الوزير بضرورة رفع معدلات السلامة والأمان على الأرصفة التي يجري تطويرها، حفاظًا على سلامة الركاب وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل سهولة حصول الركاب والطلبة على التذاكر.

- العمل على مدار الساعة وتكثيف أعمال التطوير بالمحطة للإنتهاء منها قبل نهاية ديسمبر2019 خاصة مع ارتباط اعمال التطوير بالمحطة بمشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة الاسكندرية.

- تفقد الوزير اعمال تطوير الإشارات ببرج دمنهور حيث اطلع على الموقف التنفيذي لاعمال التركيبات الجارية والتي تقوم بها شركه تالس العالمية المنفذة للمشروع حيث يتم تركيب المهمات الخارجيه وبدء اعمال الاختبارات الخاصه بالمحطه تمهيدا لدخولها الخدمه بمجرد الإنتهاء من اعمال التطوير الجارية بها.

التوجه لمحطة أبو حمص

- استقل وزيرالنقل قطار رقم 567 المتجه من دمنهور إلى محطه ابو حمص.

- شدد على زيادة عوامل الامان بالمحطة.

- تابع الموقف التنفيذي لبرج الاشارات حيث تم فك ارتباط المحطه في 872019 وتم نهو اعمال هندسه السكه في حوش المحطه وجاري حاليا اعمال التركيبات الخارجيه من قبل شركه تالس تمهيدا لدخول المحطه في التشغيل في منتصف اكتوبر 2019.

في محطة كفر الزيات

- بعد ذلك توجه الوزير الى محطة كفر الزيات.

- تفقد المحطة واطمئن على إنتظام جداول التشغيل.

- تفقد برج اشارات المحطة الحديث بمحطه كفر الزيات والذي تم دخوله الخدمة والمنطقه الاوتوماتكيه بين كفر الزيات وايتاي البارود في 28/2/2019 .

- مشروع تطوير نظم الإشارات في خط القاهرة الاسكندرية يبلغ طوله 208 كم ويشمل 19 برج رئيسي يتكون كل برج من عدد من الأنظمة ( نظم الإشارات - نظم الاتصالات - نظم القوي الكهربية - الاعمال المدنية) وعدد 14 برج ثانوي لافتا الى أن الوزارة تقوم حاليا بعمل تطوير وتحديث نظم الإشارات على عدد من الخطوط مثل خط القاهرة الاسكندرية، وخط بنها بور سعيد ووصلة الزقازيق أبو كبير بالاضافة الى خط بني سويف اسيوط واسيوط نجع حمادي ونجع حمادي الاقصر وجاري التفاوض مع عدد من المؤسسات الدولية للتعاون الاستثماري فيما يخص كهربة اشارات الجيزة بني سويف وكذلك كهربة اشارات الاقصر اسوان، مشيرا إلى أن تحديث نظم الاشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر اليكتروني حديث بتصميم يسمح بزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب.

ختام الجولة:

عقد وزير النقل اجتماعا موسعا مع قيادات محافظة البحيرة واعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

- استعراض عدد من مشروعات الطرق التي تنفذها وزارة النقل مثل مشروع رفع كفاءة طريق دمنهور دسوق بطول (مرحلة اولى وثانية ) بطول 16كم ومشروع رفع كفاءة طريق دمنهور إدكو بطول 27كم ومشروع رفع كفاءة طريق دمنهور المحمودية بطول 15كم.

- وجه الوزير بضرورة البدء في كوبري مشاة ابوزهرة مع الالتزام بالجداول الزمنية لهذه المشروعات والالتزام بقياسات الجودة العالية في التنفيذ.

- موضحا اتجاهين الوزارة الاول يتمثل في تنفيذ المشروع القومي للطرق المرحلة الثالثة والثاني صيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية.