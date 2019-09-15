أخبار مصر | تعاون إعلامي مُرتقب بين مصر والإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعاون إعلامي مُرتقب بين مصر والإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، منى غانم المري مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ورئيس نادي دبي للصحافة، والوفد المرافق لها؛ حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز اليات التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بين مصر والإمارات، من تبادل برامجي وإخباري، وتفعيل التدريب المشترك.

وأكد حسين زين أهمية التنسيق والتواصل مع أشقائنا في دولة الإمارات، حول مختلف القضايا الإعلامية، والعمل على تطوير رسالة الإعلام العربي، وتعزيز قدراته، بما يواكب التحولات المختلفة التي يشهدها العالم.

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وأثنى الجانبان علي التعاون الدائم والمثمر بين إعلام الدولتين الشقيقتين، وذلك في حضور مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات في مصر.

وعقب اللقاء، قام الوفد بزيارة لعدد من استوديوهات الهيئة الوطنية للإعلام، وأعرب الوفد عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تحديث وتطوير العمل بها.

ويعقد نادي دبي للصحافة، برئاسة منى غانم، لقاءه الإعلامي، ظهر غدٍ الإثنين، بمقر نقابة الصحفيين المصريين، وذلك بحضور مدير النادي ميثاء بوحميد، وعدد من القيادات الإعلامية الإماراتية.