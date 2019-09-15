أخبار مصر | حزب المؤتمر يحذر المصريين من الوقوع في براثن أكاذيب وإشاعات السوشيال ميديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب المؤتمر يحذر المصريين من الوقوع في براثن أكاذيب وإشاعات السوشيال ميديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏‫أشاد حزب المؤتمر بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا التى ناقشها المؤتمر الوطنى الثامن للشباب مؤكدا ان مداخلات وردود الرئيس السيسى كانت واضحة وحاسمة.

وحذر الحزب في بيان له أصدره الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب جموع الشعب المصرى العظيم من الاستماع لاى أكاذيب وإشاعات يتم بثها عبر منصات السوشيال ميديا ضد القيادة السياسية المصرية أو القوات المسلحة الباسلة خاصة أن حروب الجيل الرابع أصبحت أشد خطرا من الحروب التقليدية لأنها تسمم العقول وتشتتها.

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‏وقال "الربان عمر المختار" إنه يجب على المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية أن يرجعوا بالذاكرة سنوات قليلة للوراء ليعرفوا ماذا فعل الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما كان وزيرا للدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة وماذا فعل صقور وبواسل القوات المسلحة الباسلة مع الشعب المصرى العظيم ؟ لقد نجح الرئيس السيسى والقوات المسلحة فى الثورة الخالدة والتاريخية للشعب المصرى فى 30 يونيو عام 2013 فى تحقيق إرادة وقرار الشعب المصرى بتخليص مصر من حكم الفاشية الدينية ممثلة فى جماعة الاخوان الإرهابية.

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‏وأكد " صميدة " أن هؤلاء المقاتلين الأبطال لايمكن التشكيك فيهم ابدا لان العالم كله يعرف ويعى جيدا الصفحات ناصعة البياض لجيش مصر الباسل وأنه كان وسوف يظل الدرع والسيف لحماية الأمن القومى المصرى والعربى محذرا المصريين بصفة عامة وشباب مصر الواعد من الوقوع فى براثن اكاذيب وإشاعات وسموم منصات السوشيال ميديا وعلينا ان نسمع ونعى ماحققته القيادة السياسية المصرية من ايجابيات وانجازات ومشروعات قومية عملاقة وكبرى فى جميع انحاء البلاد.

انطلقت أمس السبت فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، وذلك بحضور 1600 مشارك غالبيتهم كانت من الشباب، وحضر شباب البرنامج الرئاسي، من شباب الجامعات، وشباب المهندسين المشاركين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وشباب سياسيين، وشباب رجال الأعمال.

وتتضمنت أجندة المؤتمر والذي انعقد لمدة يوم واحد 3 جلسات، أبرزها جلسة "إسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين آخرتين، وقبل انطلاق المؤتمر الوطني الثامن أعلنت إدارة المؤتمر عن استقبال الأسئلة لعرضها على الرئيس خلال جلسة "إسأل الرئيس".