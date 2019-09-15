أخبار مصر | حي شرق مدينة نصر يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حي شرق مدينة نصر يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت الأجهزة التنفيذية لحي شرق مدينة نصر بقيادة اللواء مجدي الوصيف، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة المارة وتشويه المظهر العام للشوارع والميادين السكنية.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بضرورة الحفاظ على النظافة العامة وتطوير الشوارع والميادين ورفع جميع الإشغالات.

وحرصًا على تنفيذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة بردع كافة المخالفين، قام اللواء مجدي الوصيف رئيس حي شرق، بالتعاون مع شرطة المرافق إدارة المتابعة وإزالة الإشغالات وفرع التجميل ومشرفي القطاعات، بشن حملة متفرقة بجميع القطاعات.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات بشارع احمد تيسير والمرغني وأرض الجولف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى رفع إشغالات أمام المركز الطبي بعزبة الهجانة.

ورصدت أعمال النظافة ومتعهدي التجمع السكني بمناطق متفرقة في الحي، وتعمل الأجهزة التنفيذية على المتابعة في جميع المناطق بقطاع الحي لإنهاء جميع الظواهر السلبية التي يتضرر منها المواطنين، حرصا على استعادة المظهر الحضاري اللائق لمناطق حي شرق مدينة نصر.

وفي سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة، حملات مسائية كبرى الأسبوع المنقضي، لإعادة الانضباط لأحياء العاصمة.

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حيث شملت الحملة 6 أياء للقضاء على بؤر الباعة الجائلين وإزالة كافة الإشغالات بالشوارع.

وشدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على تفعيل القانون وإعادة الانضباط من خلال إزالة إشغالات الأسواق العشوائية والأكشاك المخالفة، وإخلاء الأرصفة للمشاة وإزالة الحواجز الحديدية وضبط الحركة المرورية.

ونوه "عبدالعال" إلى أن الحملات تتم بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة بكافة أجهزتها خاصة المرور وشرطة المرافق، بالإضافة إلى مسئولى الأحياء وإدارت المحلات والإشغالات ومسئولي هيئة النظافة.

واستهدفت الحملات حتى الآن، 13 حيًا من بينها الزمالك وعابدين والإزبكية وبولاق أبو العلا وروض الفرج ومصر الجديدة والنزهة.

وتابع أن الحملات قامت بمراجعة تراخيص المقاهي والمحلات واغلاق غير المرخص منها والزام المرخص بالمساحات المخصصة له، كما تم مراجعة التزام المحال بالاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدنى، مشيرًا إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 270 إزالة إدارية، و33 محضر إشغال و19 محضر بائع متجول و11 محضر بيئة.

