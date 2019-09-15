أخبار مصر | ضبط 102 طن أعلاف ومستلزمات حيوانية غير صالحة للاستخدام بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 102 طن أعلاف ومستلزمات حيوانية غير صالحة للاستخدام بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مباحث التموين بتشديد الرقابة على الأسواق بالمحافظة، وضبط جميع السلع التموينية ومصادرتها واتخاذ اللازم تجاه أصحابها.

وقامت مباحث التموين بمحافظة الجيزة بحملة مكبرة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر بدون تراخيص، حيث بلغت إجمالي المضبوطات 17 طن سكر تمويني مدعم من الدولة.

كما تم ضبط كميات كبيرة من الأكياس الفارغة جاهزة للتعبئة، وتم تحرير محضر يحمل رقم 20191773 جنج قسم الطالبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل بقاله تموينية، وبلغ حجم المضبوطات عدد 596 كجم "ارز – سكر – زيت" مدعم، بالإضافة إلى مكينة صرفة المقررات التموينية، وتم اتخاذ اللازم وعمل محضر رقم 168272019 جنح قسم شرطه الطالبيه.

وضبطت مباحث التموين 10 طن دقيق بلدي مدعم من قبل وتحرير محضر ضد صاحب المحل يحمل رقم 169542018 م جنح مركز شرطة أوسيم.

كما تم ضبط صاحب شركه وبلغ إجمالي المضبوطات عدد 3155 قطعه "قاطع تيار – قطعه ريلاي" غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحه للاستخدام وتحرر عن ذلك المحضر رقم 100392019 جنح قسم شرطه ثاني 6 أكتوبر.

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وقامت بضبط مصنع أدوات كهربائية بدون ترخيصن وبلغ إجمالي المضبوطات عدد 13125 قطعه "مكواه – خلاط – سخان كهربائى"، ومستلزمات إنتاج غير مطابق للمواصفات القياسيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 126352019م جنح مركز شرطه ابو النمرس.

وأسفرت الحملة أيضا، عن ضبط مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية، وبلغت حجم المضبوطات، عدد 102 طن 430 كجم أعلاف ومستلزمات إنتاج غير صالحه للاستخدام الحيواني، كما جاء بتقرير لجنه وزاره الزراعة المرافقين للحملة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 128612019 جنح مركز شرطه ابوالنمرس.

وفي سياق متصل، تتلقى محافظة الجيزة، طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين وتقنين أوضاعهم.

ويأتي ذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019.

وشدد اللواء أحمد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع.

وقدم راشد، كل أوجه الدعم للمواطنين وكافة التساهيل لاستقبال طلبات التصالح، لتفادي الوقوع في أزمة أصحاب الأملاك.