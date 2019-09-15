أخبار مصر | سيدات البرلمان عن مؤتمر الشباب: الجميع يثق في الرئيس.. ولن نلتفت للشائعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدات البرلمان عن مؤتمر الشباب: الجميع يثق في الرئيس.. ولن نلتفت للشائعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت، أمس السبت، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، وذلك بحضور 1600 مشارك غالبيتهم كانت من الشباب، وحضر شباب البرنامج الرئاسي، من شباب الجامعات، وشباب المهندسين المشاركين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وشباب سياسيين، وشباب رجال الأعمال.

وتتضمنت أجندة المؤتمر والذي انعقد لمدة يوم واحد 3 جلسات، أبرزها جلسة "إسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين آخرتين، وقبل انطلاق المؤتمر الوطني الثامن أعلنت إدارة المؤتمر عن استقبال الأسئلة لعرضها على الرئيس خلال جلسة "إسأل الرئيس".

في هذا الصدد ذكرت "الخليج 365" إشادات بعض أعضاء نائبات البرلمان بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب.

وقالت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن مؤتمرات الشباب أصبحت ركيزه أساسية للتواصل مع الشباب بشكل مباشر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية.

وأضافت "درويش"، أن مؤتمرات الشباب هى فكرة مصرية خالصة انبثقت من افكار الشباب، لافتة إلى أن نجاح هذه الفكره وتكرارها اكثر من مره حتى وصلنا للمؤتمر الثامن، المقام اليوم بمركز المنارة بالتجمع الخامس، يؤكد على وعي الشباب المصري الوطني ووطنية، مؤضحة أن هذا الحدث الجليل أصبح حدث عالمي لما يمثله من أهمية كبرى لدى الشباب ليس المصري فقط بل شباب العالم أجمع، وخاصة أنه يعتبر هو إحدى نوافذ التعبير الحر المباشر للشباب عما يدور بداخلهم وموقفهم من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما أكدت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ما يميز مؤتمرات الشباب أيضا هو الخروج بتوصيات وتوجيهات مباشرة لتنفيذ ما يطلبه الشباب، ويتم الإلتزام بهذه التوصيات من قبل القيادة السياسية بشكل جيد حتى يحقق ما يأمله الشباب.

مؤتمر الشباب منصة للتواصل مع الرئيس لمناقشة أهم القضايا



قالت النائبة آمال رزق الله، عضوة مجلس النواب، إن مؤتمر الشباب الثامن المُنعقد اليوم السبت بمركز المنارة للمؤتمرات فى القاهرة الجديدة، له دور هام في تعزيز التواصل، حيث أن الاستماع المستمر للشباب ومناقشة قضاياهم وهمومهم هو العائد الأهم والأكبر للمؤتمرات.

وأشارت النائبة آمال رزق الله، إلى أن مؤتمرات الشباب هي إحدى نوافذ التعبير الحر المباشر للشباب عما يدور بداخلهم وموقفهم من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبناء عليه يكون هناك توصيات من المؤتمرات وتوجيهات مباشرة لتنفيذ ما يطلبه الشباب وتستطيع الدولة تنفيذه، أو على الأقل التوجيه بدراسة المقترحات وبحث آليات مباشرة لتنفيذها.

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كما أكدت النائبة آمال رزق الله، عضوة مجلس النواب، أن تنظيم المؤتمرات يكون حريص على عقد جلسة ختامية لإصدار توصيات، ويتم الالتزام بهذه التوصيات بشكل جيد ويحقق ما يأمله المشاركون وغالبية الشباب.

- رسائل السيسي بمؤتمر الشباب:"تؤكد اهتمامه بتوعية المواطنين من مخاطر الإرهاب"



أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بفعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الرئيس أرسل العديد من الرسائل الهامة خلال كلماته.

وأكدت إيناس، أن رسائل الرئيس خلال كلمته بجلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا واضحة الدلالة وتؤكد اهتمامه بتوعية المواطنين من أخطار الإرهاب وحروب الجيل الرابع، ونوهت أن رسائل الرئيس تلخصت في أن الإرهاب هو الأداة التي استخدمت في تدمير سوريا وليبيا ووسط إفريقيا، ويعمل على استنزاف الدولة المصرية، مُذكرة أنه حتى الآن لم تقوم الدولة لمحاربة الإرهاب فكريا واقتصرت المواجهة على السلاح والحملات، لافتة إلى أن الخطاب الديني يجب أن يواكب العصر لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه على مستوى العالم.

وثمنت النائبة البرلمانية، تأكيد الرئيس على أن الجيش المصري هو الثقل الحقيقي للمنطقة بأكملها، وسط محاولات لتشويهه.

- لا مجال للشك في إخلاص الرئيس على الإطلاق.. ولن نلتفت للشائعات



قالت النائبة شادية ثابت، عضوة مجلس النواب، إن الجميع على ثقة كاملة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفة إياه بأنه الزعيم المُخلص الأمين المُحب لتراب بلده ولشعبها الذي حافظ على بلده وأوقف مُخطط القرن الهدام للأمة العربية.

وأشادت ثابت، بشفافية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أحاديثه بمؤتمر الشباب الثامن والذي عقد بالأمس بمركز المنارة للمؤتمرات، وحرصه الدائم على الشفافية المطلقة وذلك من أجل وقف الشائعات التي تحاول من بين وقت لآخر النيل من استقرار الوطن ونزاهة مؤسساته، وتابعت: "كلنا ثقة في الرئيس ولا مجال للشك في إخلاصه على الإطلاق"، مُؤكدة النائبة البرلمانية أن النجاحات التي حققتها الدولة وتخطي الصعاب يثبت أن مصر ماضيه إلى الطريق الصحيح وإلى النهضة الشاملة ولن تلتفت إلى محاولات التعطيل.

وشددت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، على أن جيش مصر هو بالفعل ثقل الدولة وقوته حمتنا من الانكسار في فترات الضعف، مُطالبة المواطنين بعدم الاستماع إلى الشائعات.