أخبار مصر | وكيل البرلمان: الرئيس السيسي تحدث مع المصريين بكل صراحة وشفافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل البرلمان: الرئيس السيسي تحدث مع المصريين بكل صراحة وشفافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بيانًا أشاد فيه بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب أمس، مؤكدا أنه تحدث بكل صراحة ووضوح وشفافية مع الشعب الذي يصدقه ويؤمن به.

وأوضح "وهدان"، أن السيسي معهود عنه الصدق والوضوح، لذلك فند كل افتراءات وكذب وأباطيل أعوان الجماعة الإرهابية التي تحاول تشويه كل إنجاز حقيقي في هذا البلد، مؤكدا أن تلك الشائعات لن تزيد الشعب إلا تمسكا بقيادته الحكيمة الراشدة التي لا تدخر اَي جهد من أجل رفعة وازدهار الشعب المصري.

وأشار "وكيل مجلس النواب" إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على توضيح كل الأمور لشعبه من خلال مؤتمرات الشباب ويتخذها فرصة للرد على كافة أسئلة الشعب، مضيفا أن مصر بها رئيس يبني ويعمر ويكافح الإرهاب في وقت واحد.

ودعا "وهدان" الشعب المصري إلى ضرورة الاصطفاف حول القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة لأنها الحصن المنيع والصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات الخبيثة التي يكبدها أعداء الوطن لمصرنا الحبيبة.

الرئيس السيسي، شارك في 3 جلسات خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب، الذي عقد بمركز المنارة، بمصر الجديدة.

Advertisements

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، والثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، والأخيرة هي الجلسة الأبرز بعنوان "اسأل الرئيس" والتي يحرص الرئيس على المشاركة فيها بجميع مؤتمرات الشباب السابقة للرد على تساؤلات المصريين.

وفي السياق ذاته، قال اللواء سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن الإرهاب فى جلسة مؤتمر الشباب الثامن يلخص الأزمة التى تواجه مصر والقارة الأفريقية بالكامل.

وأضاف "الجوهري"، أن السيسي يسعى لبناء وعي الشباب، بخطورة حجم قضية الإرهاب، والتحديات التي تواجه مصر والأمة بالكامل.

وأوضح أن مبدأ الشفايفة والمصارحة ينال القسط الأكبر في التعامل مع الشعب، وأن الدولة واجهت حتى الآن، سرطان الإرهاب بنجاح، ما يزعج قوى الشر التي تخطط لهدم واستقرار مصر، ولكنها مستمرة في معركتها ضده وفي الوقت ذاته البناء.

وطالب عضو مجلس النواب، الشعب المصري بخاصة فئة الشباب، بإدراك الوضع الذي تعيشه الدولة وما يحاك بها من مؤمرات، واصفا إياهم بالمستقبل الحقيقي الذى يمكن أن يساعد الدولة على استكمال البناء حتى الوصول لمرحلة للاستقرار الكامل.