أخبار مصر | جبهة شباب الصحفيين: استقالات جماعية داخل حزب الكرامة بسبب "عبده مشتاق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبهة شباب الصحفيين: استقالات جماعية داخل حزب الكرامة بسبب "عبده مشتاق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين على إن السر وراء تقديم عدد كبير من الاستقالات داخل حزب الكرامة يرجع للمهندس الفاشل عبد العزيز الحسيني نائب رئيس الحزب المتلون عقب خروجه على قنوات جماعة الإخوان الإرهابية بحثا عن الدولارات الحرام من أجل الاسترزاق "السبوبة الجديدة" تاركا فشلة في الحزب من أجل إرضاء اسيادة ممن ينعمون ويغدقون عليه بالأموال.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: إن عبد العزيز الحسيني الشهير بـ "عبدة مشتاق" مزاجنجي تحكمة المصالح الشخصية دون النظر إلى مصلحة الحزب والبلد التي يعيش في خيرها فنجدة ينتقل من قناة عميلة إلى أخرى ومن موقع اخواني ممول من قطر وتركيا إلى أخر بحثا عن دور لة بعد أن فشل في أن يكون الحزب لة وجود في البرلمان.

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أضاف طوالة إن الحسيني يسير على نهج أستاذة المتخصص في السقوط في أي انتخابات الكومبارس حمدين صباحى الذي كانت الأصوات الباطلة أكثر من الأصوات التي حصل عليها بعد أن اوهمة الشيطان وخدعة للترشح للانتخابات الرئاسية.

أشار رئيس الجبهة إلى إن عبدة مشتاق كان عايش دور المناضل الثوري كذبا وزورا حينما قال مرارا وتكرارا اننا لن نقاطع انتخابات مجلس النواب وتصدى بقوة لشباب الحزب بعد أن أعلنوا مقاطعتهم وخرج ليصدعنا إن قرارهم لا يمثل موقف الحزب وسرعان ما تبخرت الثورية الزائفة وعقب فشل الحزب في الحصول على دور في البرلمان عاد للظهور بشكل مختلف على طريقة أستاذة حمدين صباحي "الحاجة وعكسها" وهاجم البرلمان ووصفة بعبارات اخواتة من الهاربين خارج البلاد.

وأوضح طوالة أن الحسيني أغرق حمدين صباحي في بلاعة مجاري السياسة القائمة على المصالح الشخصية حينما كان يشغل منصب أمين التنظيم دون النظر إلى المصلحة العليا للبلاد حيث يعيد نفس المشهد العبثي حاليا ويريد إغراق المهندس المحترم محمد سامي رئيس الحزب، ووجهت الجبهة رسالة درجة حرارتها 43الي الحسيني أفندي صاحب شعار "ابجني 'تجدني" اتلم وخلي عندك دم وسيب الناس المحترمين تمارس عملها الوطني داخل الحزب مش كفاية انك السبب في هروب أعضاء الحزب وعيب على سنك الكبير وانت مازلت مصمم على الحركات الصبيانية' عود إلى رشدك وعقلك يا عبدة ومتخليش العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد يضحكوا عليك بالورق الأخضر "الدولار".