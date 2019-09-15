أخبار مصر | برلمانية: مؤتمر الشباب ناقش أهم القضايا كمخاطر السوشيال ميديا والحرب على الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: مؤتمر الشباب ناقش أهم القضايا كمخاطر السوشيال ميديا والحرب على الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة سعاد المصري، عضوة مجلس النواب، إن مؤتمرات الشباب التى تعقد خلال الفترة الأخيرة وآخرها النسخة الثامنة تؤكد حرص الدولة المصرية على التواصل مع الشباب ومد جسور الثقة بينهم وبين الدولة، وتمكينهم على أرض الواقع وخلق جيل واعٍ قادر على تحمل المسئولية والمشاركة فى الحياة السياسية.

وأضافت "سعاد"، أن مؤتمرات الشباب السابقة وجميع التوصيات التى خرجت منها حرصت الدولة على تنفيذها على أرض الواقع، وهذا يؤكد اقتناع القيادة السياسية ومسئولي الحكومة بما يُطالب به الشباب والمشاركين، وأن هذه المؤتمرات فرصة حقيقية للحوار البناء والاستماع لهم والأخذ بآرائهم، مُشيرة إلى أن المؤتمر فى نسخته الثامنة ألقى الضوء على عدد هام من الموضوعات أبرزها مخاطر السوشيال ميديا، والحرب على الإرهاب، وكيف استطاعت الدولة المصرية التصدى للشائعات، وخوض حرب شرسة ضد الإرهاب.

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من جانبه، أشاد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب أمس، مؤكدا أن الرئيس تحدث بكل صراحه وضوح وشفافية مع الشعب الذي يصدقه ويؤمن به، وأشار "وكيل مجلس النواب" إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على توضيح كل الأمور لشعبه من خلال مؤتمرات الشباب ويتخذها فرصة للرد على كافة أسئلة الشعب، مضيفا أن مصر بها رئيس يبني ويعمر ويكافح الإرهاب في وقت واحد، مؤكدًا أن الرئيس السيسي معهود عنه الصدق والوضوح لذلك فند كل افتراءات وكذب وأباطيل أعوان الجماعة الإرهابية التي تحاول تشويه كل إنجاز حقيقي في هذا البلد، مؤكدا أن تلك الشائعات لن تزيد الشعب إلا تمسكا بقيادته الحكيمة الراشدة التي لا تدخر اَي جهد من أجل رفعة وازدهار الشعب المصري.

ودعا "وهدان" الشعب المصري إلى ضرورة الاصطفاف حول القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة لأنها الحصن المنيع والصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات الخبيثة التي يكبدها أعداء الوطن لمصرنا الحبيبة.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في 3 جلسات خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب، الذي عقد بمركز المنارة، بمصر الجديدة، وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، والثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، والأخيرة هي الجلسة الأبرز بعنوان "اسأل الرئيس" والتي يحرص الرئيس على المشاركة فيها بجميع مؤتمرات الشباب السابقة للرد على تساؤلات المصريين.