شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن نتائج ترشيحات الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية للقبول بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، نتجية ترشيحات الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية، للقبول بالجامعات للعام الجامعي 2019\2020.

وقال مكتب التنسيق في بيان، الأحد، إن المكتب بدأ في صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية من يوم الأربعاء 24 يوليو الماضي وحتى يوم الخميس 8 أغسطس، وقد مد العمل في صرف وقبول أوراق الشهادات الأجنبية حتى يوم السبت الموافق 7 سبتمبر الجاري، وذلك نظرا لتأخر ظهور بعض النتائج لبعض الشهادات مثل (الشهادة الإنجليزية) وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، وأستمر العمل في قبول أوراق الطلاب حتى الانتهاء من استلام كافة ملفات الطلاب المتقدمين ومراجعتها.

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وأضاف مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادات المعادلة الأجنبية بلغ (4127 ) طالب وطالبة من جميع الشهادات الأجنبية، وشهدت أعمال المرحلة استنفاذ رغبات لنحو (66) طالب نظرا لتدوينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم الاعتباري والحد الأدنى المعلن وسيتم فتح الموقع أمامهم لإبداء رغبات جديدة تتناسب مع الحد الأدني المعلن .

وأوضح مكتب التنسيق، إنه التزم عند ترشيح هؤلاء الطلاب بشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات منها(الإقامة الشرعية للطالب في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة عن الفترة التي يحسب على اساسها المجموع الاعتباري للطالب – المواد المؤهلة – النسبة المقررة لكل دولة- رغبات الطلاب- المجموع الاعتباري لكل طالب) .

وأشار مكتب التنسيق، إنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) وفى حدود النسبة المقررة وذلك وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن اعتبارا من غدا الاثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل.