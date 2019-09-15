شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يناقش تقريرًا حول أنشطة المعهد القومي للمعايرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور محمد على توفيق القائم بأعمال رئيس المعهد القومى للمعايرة، حول استضافة المعهد ثلاثة خبراء أجانب؛ بهدف تنفيذ مشروع تركيب وتشغيل غرفة الانفجار الخاصة بمعمل الوقاية من الحريق والانفجار بشعبة مترولوجيا الكيمياء بالمعهد.

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أشار التقرير إلى أن هذا المشروع يأتى في إطار التعاون الدولى بين المعهد القومى للمعايرة المصرى NIS والمعهد الفيزيقى الألماني PTB، مضيفا أنه بتركيب هذا الجهاز يصبح المعمل هو الوحيد على مستوى جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط الذي يقوم بتحقيق السلامة والوقاية من الحريق والانفجار مما يساهم في تحسين خدمات الأمن الصناعى في المصانع والشركات المختلفة.

ولفت التقرير إلى أن هذا التعاون يأتى في ظل استمرار الشراكة المؤسسية بين البلدين مما يسهم بشكل كبير في تحسين جودة المنتج المصرى والمضي قدما نحو دخول جمهورية مصر العربية كشريك أساسى للدول الأوربية في اختبارات الصناعات الثقيلة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد على توفيق إلى أن معمل الوقاية من الحريق والانفجار أصبح شريك أساسي في كافة صناعات المحركات وذلك بإصدار شهادة الأمان EX وهى شهادة يعتد بها دوليا بكفاءة المحرك تحت أقصى ظروف التشغيل.