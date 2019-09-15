شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تستنكر إعلان نتنياهو فرض السيادة على مناطق بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعربت سلطنة عمان، عن رفضها تصريح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بفرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن السلطنة ترفض هذه التصريحات، وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني في كل الجهود التي تبذل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
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