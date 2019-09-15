شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تخسر 5.3 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات الأحد، في مستهل تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.5 مليار جنيه، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 6.751 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 2.1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

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وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، «إيجي إكس 30» بنحو58.0% ليبلغ مستوى 23.15023 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنحو 45.0% ليبلغ مستوى 98.553 نقطة.

شملت التراجعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا والذي فقد نحو 44.0 % من قيمته ليبلغ مستوى 16.1474 نقطة.

وفي ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 77 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 56 شركة، وحافظت 45 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.