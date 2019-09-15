شكرا لقرائتكم خبر عن «البحر الأحمر»: تجهيز عدد من مخرات السيول والبحيرات والسدود لمواجهة الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت محافظة البحر الأحمر عدة إجراءات لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال موسم الخريف، حيث قامت محافظة البحر الأحمر بتجهيز عدد من مخرات السيول والبحيرات والسدود لمواجهة أي أمطار غزيرة وسيول.

وأكد أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن تلك الإجراءات جاءت ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الري، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر وإدارة الأزمات، حيث بدأ تنفيذ تلك الخطة بعد السيول التي تعرضت لها مدينة رأس غارب.

وأضاف «عبدالله»، في بيان صحفي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ بحيرة صناعية بوادي الدرب برأس غارب، مشيرًا إلى أن سعة البحيرة الصناعية تفوق المليون متر مكعب من مياه السيول، وتسهم في حماية وسط وجنوب المدينة من أخطار سيول وادي الدرب وأن أعمال الحماية من أخطار السيول شملت إنشاء عدد 10 سدود ركامية وإنشاء عدد 6 بحيرات و6 حواجز ترابية خلف البحيرات وإنشاء حائط توجيه دبش، وفي قرية الشيخ الشاذلي تم إنشاء سد أم سمرة وسد أم حرينة وسد أم دهييس وفي شلاتين بجانب إنشاء سد وادي حوضين 1 وبحيرتين صناعيتين بحيرة صناعية وحاجزين ركامين وفي رأس غارب تم إنشاء سد حواشية وفي الغردقة تم الانتهاء من إنشاء سد أبوملكة سد فالق الوعر وبحيرة أم ظلفه بحيرة فالق السهل بحيرة فالق الوعر بحيرة أبوملكه وفي قرية عرب صالح إنشاء حائط توجيه 1680م. وكلف محافظ البحر الأحمر، رؤساء المدن وإدارة الأزمات وقطاع المياه الجوفية، ومسؤولي الطرق والكباري بالمرور على كباري ومخرات وبرابخ السيول، لإزالة أي عقبات تواجه الاستعداد للسيول المحتملة خلال الفترة المقبلة.

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وقامت لجنة فنية تضم ممثلين عن قطاع المياه الجوفية بالبحر الأحمر، وهيئة الطرق والكباري وإدارة الأزمات ومدير عام مركز الأزمات بالديوان العام، أعمالًا في المرور والتفتيش على جاهزية مخرات السيول والبرابخ بمدينة القصير.

وقامت اللجنة بالمرور على كافة مخرات السيول والبرابخ، بداية من الكيلو 40 شمالا حتى الكيلو 50 جنوبا بمدينة القصير وتمت معاينة البرابخ الموجودة على جانبي الطرق على أرض الواقع.

وقامت اللجنة بإعداد تقرير عن حالة السدود وحالة كل بربخ، حيث تضمن التقرير جاهزية مبنى الإغاثة وتواجد كافة المستلزمات بالمخازن استعدادا لحدوث السيول.

من جانبه، قال اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، إن المحافظة استعدت لاستقبال موسم الشتاء من خلال الانتهاء من إنشاء وتجهيز 16 سد حماية، و12 بحيرة صناعية، و11 حاجزا ترابيا وقناة صناعية، وحاجز توجيه، بتكلفة إجمالية بلغت 572 مليون جنيه.