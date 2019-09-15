شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أحبط رجال الداخلية ، سلسلة من الأعمال العدائية كانت تستهدف أمن واستقرار البلاد، بعد صدور تكليفات من القيادات الإرهابية الهاربة للخارج باستهداف تمركزات أمنية في سيناء ومؤسسات الدولة، وتم التعامل مع العناصر الإرهابية التي لقيت مصرعها وأصيب 3 ضباط.

أحبط رجال الداخلية ، سلسلة من الأعمال العدائية كانت تستهدف أمن واستقرار البلاد، بعد صدور تكليفات من القيادات الإرهابية الهاربة للخارج باستهداف تمركزات أمنية في سيناء ومؤسسات الدولة، وتم التعامل مع العناصر الإرهابية التي لقيت مصرعها وأصيب 3 ضباط.

قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدورى الممتاز، يوم 19 من شهر أكتوبر المقبل، بعد إعلان لجنة المسابقات جدول المسابقة بشكل رسمى.

حقق فريق المصري فوزا كبيراً على فريق ماليندي بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى أقيم ً باستاد عمان فى تنزانيا بدور الـ32 من تمهيدى الكونفدرالية الأفريقية.

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، أن الموسم المقبل سيشهد إدارة الحكام المصريين لجميع مباريات الدورى الممتاز، باستثناء مباراتى الأهلى والزمالك فى الدورى.

أعربت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة عن قلق عميق إزاء إعلان إسرائيل عن إمكانية ضم مناطق في الضفة الغربية، وخاصة وادي الأردن والساحل الشمالي للبحر الميت.

نجحت مباحث ميناء الإسكندرية فى ضبط 6 ملايين عبوه ألعاب نارية قادمة فى حاوية من الصين.

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى الخاص بتوصيل المرافق إلى المناطق الصناعية والمناطق الحرة بمحافظة المنيا.

كشف سامح شكرى، وزير الخارجية، عن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات على مستوى وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، لافتا إلى أن الجولة الجديدة من المفاوضات تأتى بعد انقطاع لأكثر من عام وعدة أشهر، مشيرا إلى أن الفترة تجاوزت ما هو مقرر له وتركت الأمر معلق لفترة طويلة.

لقى 4 شباب مصرعهم، إثر انهيار صخرة جبلية عليهم بأحد الأودية خلف منجم السكري، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثث.

يأتى ذلك قبل حوالى أسبوع تقريبا من بداية فصل الخريف، والذى سيبدأ جغرافيا 23 سبتمبر الجارى، وهو الفصل المعروف عنه فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة.

أحبط رجال الداخلية ، سلسلة من الأعمال العدائية كانت تستهدف أمن واستقرار البلاد، بعد صدور تكليفات من القيادات الإرهابية الهاربة للخارج باستهداف تمركزات أمنية في سيناء ومؤسسات الدولة، وتم التعامل مع العناصر الإرهابية التي لقيت مصرعها وأصيب 3 ضباط.

تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة، للشهر الحالى، اليوم الأحد، الموافق 15 سبتمبر 2019، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.