شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تعتمد 100 مليون جنيه لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير محطة سكة حديد دمنهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل، فى بيان صادر اليوم، أن وزير النقل خلال جولته التفقدية اليوم بمحطة دمنهور للسكك الحديدية لمتابعة أعمال تطوير المحطة قد أصدر قرارا بتوفير إعتماد مالى عاجل مقداره 100 مليون جنيه لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بالمحطة التي تتسم بكثافات عالية من الركاب.
وقد استقل مسئولو وزارة النقل قطار رقم 901 متجها إلى محطة دمنهور، حيث اطمئنوا على نظافة القطار وتقديم خدمات جيدة والتقى بعدد من الركاب ودار حوار حول أهمية مشروعات التطوير التى تنفذها الوزارة فى كافة عناصر منظومة السكك الحديدية والتعاقدات الضخمة التى تم التعاقد عليها سواء خاصة بالعربات أو الجرارات وتأثيرها الإيجابى على مستوى الخدمة المقدمة.
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