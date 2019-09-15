شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمة الكويتى يزور القاهرة لمدة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق علي الغانم، إلى القاهرة، اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقالت شبكة الدستور الإخبارية التابعة لمجلس الأمة الكويتى، فى بيان صحفى اليوم، "إن زيارة الغانم للقاهرة تتضمن عقد لقاءات مع كبار المسئولين، تتناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين".

يشار إلى أنه كان فى وداع رئيس مجلس الأمة الكويتى بمطار الكويت الدولى، كل من سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، ونائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندرى، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسى، وأمين عام مجلس الامة علام الكندرى.