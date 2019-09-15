بطل رحلة القاهرة العين السخنة بـ"قدم واحدة" يدخل القفص الذهبي "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن قطع الطريق من القاهرة للعين السخنة بقدم واحدةن ليبعث برسالة أمل لذوي القدرات الخاصة، واستقبل تكريما خاصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر الشباب، احتفل الشاب محمد الكيلاني بحفل زفافه قبل أيام قليلة بأحد النوادي الرياضية وقررنا أن نشاركه احتفاله وفرحته في هذا اليوم. Advertisements وحرص أصدقاء الكيلاني ووالدته وزوجته الحديث عن الكيلاني وعن طاقته الإيجابية وعزيمته وإصراره علي النجاح.

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