شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكرم أبطال كرة اليد للناشئين وتمنح مكافأة 10 آلاف جنيه لكل طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب الحاصلين على بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، التى أقيمت فى مقدونيا - أغسطس 2019.

وأشادت الوزارة بدور الرياضة وأهميتها فى بناء وإعداد شخصية الطلاب واكتساب المهارات الحياتية، كما أنها تعد أهم الركائز التى يجب الاهتمام بها فالعقل السليم في الجسم السليم.

وأكدت على دور الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية فى إتاحة الفرصة لممارسة أبنائنا الطلاب لجميع الأنشطة، والرياضات المختلفة فى مصر، واكتشاف العديد من المواهب الشابة التي تحتاج إلى توجيه ودعم ورعاية لتسطع فى سماء الإبداع، لافتة إلى أن الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية يسعى لبذل كافة الجهود فى سبيل تحقيق أكبر قدر من النفع لأبنائنا المتميزين.

وأعربت قيادات الوزارة عن سعادته بأبطال مصر الذين رفعوا رايتها عاليًا فى سماء مقدونيا كأبطال العالم في كرة اليد للناشئين، وذلك في ظل الحرص والدعم الدائم من القيادة السياسية مشيدة بالتعاون الدائم والمثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة الشباب والرياضة بما يحقق من رؤية إبداعية، ويساهم في تذليل كافة العقبات.

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وأثنت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، على دور الوزارة منذ تولى الدكتور طارق شوقى، رئاسة الاتحاد المصرى للرياضة وإنجازاته ومساهماته حتى أصبح للاتحاد بصماته الواضحة فى 2018، وقد بدأ الاتحاد بقوة فى أولى إنجازاته من خلال تنظيم الدورة العربية المدرسية التي نظمها الاتحاد العام الحالي ووزارة الشباب في ألعاب (كرة اليد، وتنس الطاولة)، كما شارك مجموعة من أبنائنا هؤلاء مع منتخب مصر في البطولة العربية المدرسية وأحرزوا اللقب، فكان بداية لانطلاقاتهم القارية والعالمية، وضربوا أفضل الأمثلة في الالتزام والانتماء لوطنهم.

وكرًمت الوزارة الطلاب الأبطال وتم منحهم مكافأة بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل فرد مهداة من الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، وذلك لكلٍ من: "الطالب مهاب محمد سعيد عبد الحق من مدرسة سلمان الفارسي بإدارة السلام التعليمية، والطالب عمر أحمد عطية صادق من مدرسة سمير فهمى الرسمية لغات بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، والطالب ياسر محمد سيف الدين عبد الواحد من مدرسة مجمع الملك فهد النموذجي لغات بإدارة غرب مدينة نصر التعليمية، والطالب مازن رضا عبد الفتاح عثمان من مدرسة أبو بكر الرياضية التجريبية بإدارة الوايلي التعليمية، والطالب إبراهيم السيد عبد الحميد كامل مدرسة أبو بكر الصديق الرياضية بإدارة الوايلي التعليمية، الطالب محمد سمير بدوى محمد العفيفي مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة، والطالب عمر أحمد حمدي لطفى من مدرسة منجرين فالي بإدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية، والطالب يوسف علاء الدين أحمد مدرسة محمد زهران التجريبية لغات بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وحسام معتمد هداية عبد السميع معلم أول تربية رياضية بمدرسة طحلة الإعدادية بنين حكم دولى، وتامر محمد فكرى عبد الواحد السيد موجه بإدارة العبور التعليمية مراقب دولى".

كما تم تسليم درع الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية لكل من الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، وأشرف العريان سكرتير اللجنة الأولمبية، والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد وعضو اللجنة الأولمبية، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وشيرين حمدي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد عطية مدير مديرية التعليم بالقاهرة، وطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.