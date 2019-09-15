شكرا لقرائتكم خبر عن كونا :رئيس مجلس الأمة الكويتى يزور القاهرة ويلتقى الرئيس ورئيس البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ رئیس مجلس الأمة الكویتي مرزوق علي الغانم بزيارة القاهرة، الیوم، الأحد في زیارة رسمیة تستغرق یومین. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ، أن الغانم سیجتمع خلال الزیارة الى الرئیس عبدالفتاح السیسي. Advertisements وأضافت أنه سیعقد مباحثات مع رئیس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبدالعال. وكان في وداع الغانم على أرض مطار الكويت نائب رئیس مجلس الأمة عیسى الكندري ووزیر العدل ووزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي، وأمین عام مجلس الامة علام الكندري والسفیر المصري لدى الكویت طارق القوني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كونا :رئيس مجلس الأمة الكويتى يزور القاهرة ويلتقى الرئيس ورئيس البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.