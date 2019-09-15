شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبزرفر: الداخلية البريطانية مولت سرا موقعا يستهدف المراهقين المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن منصة إسلامية على شبكة الإنترنت تتعلق بنمط الحياة اليومية وتستهدف المراهقين البريطانيين، تمول سرا من برنامج مكافحة التطرف التابع لوزارة الداخلية.

وقد أدى الكشف عن تمويل المشروع إلى خلاف بين الملاك وموظف مسلم سابق وجمهور المنصة المسلم.

وأوضحت الصحيفة أنه تم بناء SuperSisters فى عام 2015 من قبل "جي جو ميديا ، وهي شركة مؤلفة من تسعة موظفين من شرق لندن تصف نفسها بأنها "مجموعة مجتمعية لا تهدف للربح" ولديها عقدين من الخبرة في التعامل مع المجتمعات الإسلامية في شرق لندن. يتم الترويج لـ SuperSisters باعتبارها "منصة عالمية للشباب المسلمين في شرق لندن لتبادل وإنشاء محتوى تمكينى ملهم".

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لكن بعد إدراك أن التمويل الأخير للمشروع كان يأتي من "بناء بريطانيا أقوى" (BSBT) ، وهى ذراع لاستراتيجية الحكومة لمكافحة التطرف، أعرب القراء عن غضبهم واتهموا مديريها بخيانة الجالية المسلمة. واستقال موظفان مسلمان منذ ذلك الحين.

وقالت صباح إسماعيل، مديرة الإعلام الاجتماعى فى SuperSisters من فبراير إلى أغسطس من هذا العام: "من سذاجتى، اعتقدت أنه من خلال هذه" الفرصة "في SuperSisters، يمكننى حقًا المساعدة فى إحداث تغيير حقيقى، ودفع رواية مختلفة يكون أصحابها النساء المسلمات أنفسهن إلى الأمام، وأظهر أننا لدينا صوت ومتعددات الأوجه.. أدركت الآن أنه مع تمويل وزارة الداخلية للمشروع، لم يكن هناك طريقة لأفعل ذلك، بصرف النظر عن المحتوى الذى كنت أروج له".

وأوضحت "الأوبزرفر" أن منصة SuperSisters تم تصميها بواسطة J-Go"جي جو ميديا" ردًا على انضمام شاميما بيجوم واثنين من تلميذات المدارس البريطانية اللاتى هربن إلى سوريا فى عام 2015 للانضمام إلى داعش. حصل المشروع على تمويل من Prevent، أو استراتيجية "منع" المثيرة للجدل لمكتب الأمن القومى لمكافحة الإرهاب، والتى تم إنشاؤها لمنع الناس من أن يصبحوا إرهابيين أو أن يدعموا الإرهاب. واجهت Prevent مرارًا وتكرارًا ادعاءات بالتجسس على المسلمين وهي حاليًا قيد المراجعة المستقلة.