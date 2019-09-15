شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية كينيا تعرب عن تطلعها للقاء الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مونيكا جوما وزيرة خارجية كينيا، إن اللقاء الذى جمعها بسامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأحد، ناقش العلاقات بين البلدين وتناول عددا من القضايا المشتركة، معربة عن تطلعها للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت وزير خارجية كينيا، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرها سامح شكرى اليوم الأحد، بالقاهرة، إن اللقاء بحث أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر وكينيا، قائلة : "تحدثنا عن الحاجة لتعزيز الأجندة الأفريقية لتحقيق السلم والأمن فى القارة، وقمنا بعقد مناقشات عن التنمية فى أفريقيا".