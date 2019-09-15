وزير التعليم يكرم الطلاب المتوّجين ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

شهد وزير التربية والتعليم حفل تكريم الطلاب الحاصلين على بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، والتي أقيمت في مقدونيا أغسطس الماضي.

وأعرب وزير التربية والتعليم، في كلمته، عن سعادته كرئيس للاتحاد المصري للرياضة المدرسية، مشيدًا بدور الرياضة وأهميتها في بناء وإعداد شخصية الطلاب واكتساب المهارات الحياتية، كما أنها تعد أهم الركائز التي يجب الاهتمام بها فالعقل السليم في الجسم السليم.

وأكد دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية في إتاحة الفرصة لممارسة أبنائنا الطلاب لجميع الأنشطة، والرياضات المختلفة في مصر، واكتشاف العديد من المواهب الشابة التي تحتاج إلي توجيه ودعم ورعاية لتسطع في سماء الإبداع، لافتًا إلي أن الاتحاد المصري للرياضة المدرسية يسعى لبذل كافة الجهود في سبيل تحقيق أكبر قدر من النفع لأبنائنا المتميزين.