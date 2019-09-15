مجمع البحوث الإسلامية ينعي الدكتور سعد جاويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
نعى مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور سعد جاويش أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية صباح اليوم الأحد.
وذكر المجمع - في بيان اليوم - أن العالم الإسلامي فقد أحد علمائه الأجلاء، والذي أثرى المكتبة العلمية بمؤلفاته القيمة في علوم الحديث الشريف، وعلومه ودروسه العلمية ومجالسه الحديثية بالجامع الأزهر.
وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الفقيد، والأزهر الشريف لفقدانه أحد علمائه الكبار المخلصين الذين خدموا الإسلام وسنة النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولطلابه من أهل العلم في مصر والعالم الإسلامي.
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