البيئة: 5 ملايين دولار دعمًا للشركات للحد من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت وزيرة البيئة، إن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على طبقة الأوزون من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتها، حيث استطاعت التخلص من حوالى 99% من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون مما ساعد في تقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأوضحت الوزيرة أن ذلك يأتي في ضوء التزام مصر ببروتوكول مونتريال، حيث كانت مصر الدولة السابعة في ترتيب الدول الموقعة والمصدقة عليه، مضيفة أنه تم الحصول على تمويل بقيمة 5 مليون دولار لدعم الشركات للحد من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في الاحتفالية التي أقامتها الوزارة للاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، الأحد.

وأكدت الوزيرة أنه يتم دعم 8 شركات وطنية للحد من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والوصول إلى صناعات وطنية بمعايير دولية مثل عمل نموذج لتكييف مصري، واحتفلت وزارة البيئة باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون والذي يتم الاحتفال به 16 سبتمبر من كل عام وهو اليوم الذي وقعت فيه أكثر من 197 دولة على بروتوكول مونتريال عام 1987 الذي يحدد الإجراءات الواجب إتباعها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي للتخلص التدريجي من المواد التي تستنفذ طبقة الأوزون.