الوفد يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم

وقع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار برئاسة عاشور العامري؛ لمحو أمية المرأة في الغربية.

جاء ذلك خلال مؤتمر مبادرة "الوفد مع المرأة" في محافظة الغربية، اليوم الأحد، حيث أهدى "أبو شقة" درع التكريم لرئيس هيئة تعليم الكبار في الغربية بعد توقيع البروتوكل، وكذلك كرّم العامري "أبو شقة".

وأوضح "العامري" أن الهدف الأساسي من إنشاء الهيئة هو محو الأمية من خلال اشتراك جميع مؤسسات الدولة وخاصة الأحزاب والقوي السياسية، مؤكداً أنهم يقفون على مسافة واحدة من الجميع من أجل تقديم الأفضل للمواطن.

وأشار "العامري" إلى أنه عندما يوقع بروتوكول مع حزب كبير وعريق مثل حزب الوفد فهذا أمر إيجابي، موضحا أن نسبة الأمية في المجتمع قبل إنشاء الهيئة كانت 40 %، والآن أصبحت 28%.