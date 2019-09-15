وكيل البرلمان: الشائعات لن تؤثر على وحدة الشعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد على

أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب أمس، مؤكدا أن الرئيس تكلم بكل صراحة ووضوح وشفافية مع الشعب الذي يصدقه ويؤمن به.

وأوضح "وهدان" في بيان اليوم الأحد، أن الرئيس معهود عنه الصدق والوضوح لذلك فند كل افتراءات وكذب وأباطيل أعوان الجماعة الإرهابية التي تحاول تشويه كل إنجاز حقيقي في هذا البلد، مؤكدا أن تلك الشائعات لن تزيد الشعب إلا تمسكا بقيادته الحكيمة الراشدة التي لا تدخر اَي جهد من أجل رفعة وازدهار الشعب المصري.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حريص على توضيح كل الأمور لشعبه من خلال مؤتمرات الشباب ويتخذها فرصة للرد على كافة أسئلة الشعب، مضيفا أن مصر بها رئيس يبني ويعمر ويكافح الإرهاب في وقت واحد.

ودعا "وهدان" الشعب المصري إلى ضرورة الاصطفاف حول القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة لأنها الحصن المنيع والصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات الخبيثة التي يكبدها أعداء الوطن لمصرنا الحبيبة.