النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية بحريق عنبر بسجن الصف المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

استعجلت نيابة الصف بإشراف المستشار محمد سراج المحامي العام الأول لنيابات الصف والعياط، تقرير خبراء الأدلة الجنائية حول فحص حريق أحد عنابر سجن الصف المركزي بعد اشعال مساجين النيران به.

وطلبت النيابة برئاسة المستشار نهاد أبو النصر رئيس نيابات الصف والعياط الكلية التقرير النهائي حول أسباب الحريق والخسائر التي خلفها لإنهاء التحقيقات في القضية وإحالة المتهمين للمحاكمة.

كانت استمعت النيابة برئاسة المستشار عمرو أباظة رئيس نيابة الصف لأقوال نائب مأمور ورئيس مباحث سجن الصف المركزي بعد إشعال 5 محتجزين النيران في أحد العنابر اعتراضا على رفض نقل أحدهم لعنبر آخر، كما تم استدعاء كافة ضباط وأفراد الشرطة الذين تواجدوا وقت وقوع الحادث لتسجيل شهاداتهم ضمن التحقيقات، واستعلمت النيابة عن حالة أمين الشرطة المصاب بحروق جراء إلقاء المتهمون مياه ساخنة علي ذراعه.

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وكشفت التحقيقات أن الخدمات الأمنية المعينة خدمة بسجن الصف المركزي سمعت أصوات مشاجرة صادرة من إحدى غرف الحجز فهرع أفراد الشرطة برئاسة نائب المأمور والمقدم إيهاب الصاوي رئيس مباحث السجن إلى مكان المشاجرة لاستطلاع الأمر وفور فتحه باب الحجز فوجئ بعدد من المتهمين يلقون عليه مياه ساخنة ما أدى لإصابته بحروق في الذراع.

أضافت التحقيقات أن المحتجزين خرجوا من غرفة الحجز إلى ساحة السجن بعدما أشعلوا النيران في بطاطين ومتعلقاتهم داخل الحجز، شرحت التحقيقات أنه فور بدء المحتجزين في إحداث حالة من الشغب والفوضى فرضت قوات السجن حراسة مشددة على البوابة الرئيسية وتم إخطار مدير أمن الجيزة ودفع بخدمات دعم من قوات مركز شرطة الصف الملاصق للسجن وقوات من الأمن المركزي لإحكام السيطرة على أسوار السجن الخارجية ومنع أي منهم التسلل خارجها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن 5 أشخاص هم المخططين للجريمة حيث حاول المتهم الرئيسي الرد على رفض إدارة السجن طلبه بنقله من عنبر إلى آخر حيث أن ذلك مخالفا لوائح السجون فقام بإحداث حالة من الهياج سانده فيها 4 متهمين آخرين وافتعلوا مشاجرة مع زملائهم، وأشعلوا النيران ببطاطين لجذب انتباه قوات الأمن وأثناء فتح أفراد الشرطة لباب العنبر لاستطلاع الأمر ألقى المتهمون مياه ساخنة أصابت أمين شرطة يدعى "محمود"، 43 سنة، بحروق بالظهر.

نجحت قوات المباحث والحماية المدنية، بالتعاون مع قوات الدعم في السيطرة على الحريق، وتأمين السجن والتصدي لأي محاولة هروب للمساجين، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين بافتعال المشاجرة، ومحاولتهم للهرب وتبين أن المساجين مُفتعلي المشاجرة هم "وليد"، 37 سنة، وعاونه كل من "محمد"، 32 سنة، "كريم"، 34 سنة، "أيمن"، 21 سنة "أيمن"، 24 سنة، تم إلقاء القبض عليهم وترحيلهم للنيابة وتبين وجود إصابات بهم أحدثوها بأنفسهم وبالتشاجر مع باقي المتهمين بالعنبر.