بالفيديو.. وزير الداخلية يشهد تخرج طلبة السنة الرابعة بكلية الشرطة "الدور الثاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام فيديو يشهد مراسم تخرج وحلف اليمين لطلبة "الدور الثاني" من السنة الرابعة بكلية الشرطة.

كان قد شهد محمود توفيق وزير الداخلية، صباح اليوم الأحد، مراسم تخرج وحلف اليمين لطلبة "الدور الثاني" من السنة الرابعة بكلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور عدد من مساعدي الوزير وقيادات الأكاديمية، قام الخريجين بأداء اليمين أمام وزير الداخلية، تمهيداً لاستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية.

وأكد وزير الداخلية - خلال مراسم التخرج التهنئة للخريجين الجدد، على أن انضمامهم لصفوف العمل الأمني للمساهمة مع باقي زملائهم في القيام بالواجب الوطني الموكل إليهم، لهو شرف عظيم ينبغي أن يفخروا به، مشدداً على ضرورة بذل كافة الطاقات والتحلي بروح الإقدام والمثابرة، والعمل المستمر على تطوير قدراتهم وتطويع ما تلقوه من برامج دراسية وتدريبية طوال سنوات الدراسة بالكلية لتحقيق رسالة الأمن، والاستفادة من خبرات زملائهم في مجال العمل الشرطي، بما يسهم في دفع مسيرة العمل الأمني.