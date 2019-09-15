مصر | فقد حياته ثمنا لشهامته.. عاطل يقتل شابا بـ6 طعنات في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فقد حياته ثمنا لشهامته.. عاطل يقتل شابا بـ6 طعنات في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سدد عاطل 6 طعنات لشاب، محدثا إصابته التي أودت بحياته، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجررة ووجود قتيل بالجيزة.

وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين عاطل وشاب، تدخل على إثرها شاب آخر لفض المشاجرة، وتعدي خلالها العاطل على الشاب بسلاح أبيض مسددا له 6 طعنات متفرقة بجسده، أسقطه قتيلا في الحال، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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ومن ناحية أخرى، أصيب 3 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين، بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، بسبب خلافات حول الجيرة.

وتمكنت قوات الأمن من وزارة الداخلية، من ضبط 4 أشخاص من طرفيها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو طلعت، رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغ للمقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بنطاق القسم.



وفي السياق ذاته، انتقلت قوة أمنية، لمكان البلاغ برئاسة المقدم أمثل حرحش، وكيل فرقة شمال الجيزة، والرائد محمد بهاء، معاون مباحث القسم، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء، وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة، وضبط 4 أشخاص من طرفيها، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم. وفي السياق ذاته، انتقلت قوة أمنية، لمكان البلاغ برئاسة المقدم أمثل حرحش، وكيل فرقة شمال الجيزة، والرائد محمد بهاء، معاون مباحث القسم، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء، وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة، وضبط 4 أشخاص من طرفيها، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم. تحريات العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة، وتوصلت إلى أن المشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة.

وفي السياق نفسه، تبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص من طرفيها، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، لتولي النيابة العامة التحقيقات.